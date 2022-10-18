Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам военных беженцев из Украины Павел Шефернакер в интервью PAP.

Он отметил необходимость усиления системы льгот для украинских переселенцев. Шефернакер отметил, что Польша готова поддерживать украинских переселенцев, однако более жесткая система льгот нужна, "чтобы не было никаких патологий в вопросе выплат средств".

Он отметил, что в связи с экономическим кризисом содержание украинских беженцев стало дорожать, поэтому они будут вынуждены взять на себя часть финансовых обязательств. Уполномоченный отметил, что многие беженцы уже нашли работу в стране.

"Чтобы они могли как можно лучше адаптироваться и начать нормальную жизнь в Польше, до тех пор пока не смогут вернуться на родину, беженцы должны начать участвовать в собственном содержании", - отметил он.

По словам Шефернакера, с 1 января 2023 года украинцы, проживающие в центрах временного размещения более 120 дней, должны оплачивать 50% своего содержания. В середине следующего года человек должен полностью покрывать стоимость своего проживания в таких центрах.

Он подчеркнул, что прибывших в Польшу беженцев в течение первых 120 дней пребывания все еще будет содержать страна.

Отмечается, что данный законопроект польский сейм рассмотрит в ближайшие недели.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс отметил, что в Латвии находится около 40 тыс. украинских беженцев.

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