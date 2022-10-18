Польша планирует уменьшить помощь украинским беженцам
По планам польского правительства, с 2023 года находящиеся в стране более 120 дней украинские беженцы должны оплачивать 50% собственного содержания
Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам военных беженцев из Украины Павел Шефернакер в интервью PAP.
Он отметил необходимость усиления системы льгот для украинских переселенцев. Шефернакер отметил, что Польша готова поддерживать украинских переселенцев, однако более жесткая система льгот нужна, "чтобы не было никаких патологий в вопросе выплат средств".
Он отметил, что в связи с экономическим кризисом содержание украинских беженцев стало дорожать, поэтому они будут вынуждены взять на себя часть финансовых обязательств. Уполномоченный отметил, что многие беженцы уже нашли работу в стране.
"Чтобы они могли как можно лучше адаптироваться и начать нормальную жизнь в Польше, до тех пор пока не смогут вернуться на родину, беженцы должны начать участвовать в собственном содержании", - отметил он.
По словам Шефернакера, с 1 января 2023 года украинцы, проживающие в центрах временного размещения более 120 дней, должны оплачивать 50% своего содержания. В середине следующего года человек должен полностью покрывать стоимость своего проживания в таких центрах.
Он подчеркнул, что прибывших в Польшу беженцев в течение первых 120 дней пребывания все еще будет содержать страна.
Отмечается, что данный законопроект польский сейм рассмотрит в ближайшие недели.
- Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс отметил, что в Латвии находится около 40 тыс. украинских беженцев.
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