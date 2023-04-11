Польша планирует стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины

Такую идею высказал заместитель главы минфина Польши Артур Собонь в интервью RMF FM .

"Так же, как Польша играла роль военного хаба, когда речь идет о военной помощи Украине, мы бы хотели, чтобы она играла такую же роль как финансовый хаб, через который будет проходить финансирование восстановления Украины. Это то, о чем мы действительно заботимся, и мы хотим, чтобы Польша была как можно больше в центре такого типа проектов", - сказал он.

В январе Польша инициировала создание так называемой танковой коалиции стран, готовых передать Украине "леопарды".

В марте Всемирный банк оценил восстановление Украины в $411 млрд.

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