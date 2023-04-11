Польша планирует стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины
Польша могла бы быть финансовым центром помощи Украине аналогично тому, как раньше она стала военным хабом
Такую идею высказал заместитель главы минфина Польши Артур Собонь в интервью RMF FM .
"Так же, как Польша играла роль военного хаба, когда речь идет о военной помощи Украине, мы бы хотели, чтобы она играла такую же роль как финансовый хаб, через который будет проходить финансирование восстановления Украины. Это то, о чем мы действительно заботимся, и мы хотим, чтобы Польша была как можно больше в центре такого типа проектов", - сказал он.
- В январе Польша инициировала создание так называемой танковой коалиции стран, готовых передать Украине "леопарды".
- В марте Всемирный банк оценил восстановление Украины в $411 млрд.
Читайте также: Германия запускает Платформу по восстановлению Украины
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное