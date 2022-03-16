Польша планирует срочно закупить у США беспилотники MQ-9 Reaper

Об этом сообщает Reuters.



"Мы планируем срочно закупить первые беспилотные летательные комплексы MQ-9 Reaper", - заявил в среду спикер Агентства по вооружению Минобороны Польши подполковник Кшиштоф Платек.



Отмечается, что первые беспилотники будут заказаны по ускоренной процедуре. Кроме того, Польша реализует программу Zefir, согласно которой ведутся переговоры о закупке беспилотных летательных аппаратов класса MALE.



"Мы говорим о доставке нескольких комплектов", – отметил Платек.



Польша надеется получить первые дроны до конца года. Стоимость планируемого приобретения министерство не разглашает.



"Этот приказ - ответ на ситуацию с безопасностью, особенно в Центральной и Восточной Европе", - сказал Платек, имея в виду войну в Украине.



В мае 2021 года Польша приобрела 24 дрона Bayraktar в Турции, став первым членом НАТО, который приобрел беспилотники в Анкаре. Те же дроны были использованы Украиной против российских оккупантов.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb