Об этом информирует Укринформ со ссылкой на вице-премьер-министра, министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчика.

В ходе заседания Межведомственной группы по транспортировке сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины обсудили возможность транспортировки товаров на пограничных переходах, железнодорожном транспорте и морпортах. Для этого необходимо усовершенствовать работу пограничных пунктов, а также возможно строительство временных складов на границе с Украиной.



"Важно также улучшить возможности железнодорожного движения для 15 поездов на базе вагонных тележек, которые имеют украинцы, чтобы можно было транспортировать зерно непосредственно в украинских вагонах в порт в Гданьске", - подчеркнул Генрик Ковальчик.



Вице-премьер-министр считает - в Гданский порт также курсировали бы грузовики с зерном.



На заседании была обсуждена возможность создания зернового терминала площадью около 100 тыс. тонн. Это помогло бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.



"Зерновые являются критически важным продуктом для противодействия перспективе голода в Африке и арабских странах. Мы обязаны помочь Украине с экспортом. Для этого мы должны рассматривать различные решения и искать новые возможности", - заявил вице-премьер.



Межведомственная группа по транспортировке сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины создана 23 июня. В нее входят представители министерств и ведомств: сельского хозяйства, государственных активов, экономики, внутренних и иностранных дел, министр по членству Польши в ЕС, глава канцелярии премьера, глава правительственного агентства стратегических резервов Польши.

В мае премьер-министр Болгарии Кирилл Петков предложил экспортировать украинское зерно через порты вблизи Одессы: болгарскую Варну и румынскую Констанцу.

Болгарский государственный порт Варна будет вести переговоры с операторами частных портовых терминалов о помощи в хранении и переработке зерновых грузов из Украины.

6 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал достичь согласия о "зерновых коридорах" через 7-10 дней. По его словам, Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.

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