Польша планирует разместить танки у границы с Калининградом
По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, страна установит корейские танки К2 в воинских частях вблизи российского Калининграда
Об этом сообщает Polska Zbrojna.
Войско Польское подписало контракт на приобретение южнокорейских танков К2 в июле 2022 года, 9 декабря первые единицы техники передали 20-й механизированной бригаде.
"Первой частью, оснащенной танками К2, стала 20 механизированная бригада. Солдаты хорошо подготовлены к защите Польши, что подтверждается, в частности, их ежедневной службой на границе Польши и Беларуси, а также Польши и Калининградской области РФ", - отметил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Министр добавил: батальон танков К2 будет дислоцирован на Мазурах, еще одно подразделение будет создано в Оструде. Там начнется процесс воспроизведения того, что ликвидировали в 2011 году. Он находился у границы с Россией, а именно Калининградской областью.
- Напомним, Польша подключит к своей командной системе установки ПВО Patriot, ранее страна просила Германию разрешить установить их на Западе Украины.
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