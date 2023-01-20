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Польша планирует провести обучение танковой бригады ВСУ до марта

20 января, 2023 пятница
19:44
Мир

Польша продолжает поддерживать Украину. В частности, страна планирует обучить танковую бригаду Вооруженных сил нашего государства в рамках нового пакета поддержки

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в твиттере.

"В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и обучить украинских солдат", - рассказал он.

По словам министра, речь идет о танковой бригаде ВСУ. Кроме того, Блащак рассказал, что вместо переданных Украине танков Т-72 и боевых машин пехоты армия Польши получит корейские танки К-2 и гаубицы К-9. В Польшу планируется поставка танков Abrams и реактивной артиллерии HIMARS.

  • 19 января Польша объявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники. В тот же день министр обороны Литвы анонсировал передачу Украине сотен танков Leopard от нескольких стран.

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