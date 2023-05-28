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Польша планирует принять принципиальное решение по строительству первой в стране АЭС к середине лета

28 мая, 2023 воскресенье
11:41
Мир

До 13 июля Министерство климата и окружающей среды Польши должно издать принципиальное решение о строительстве первой атомной электростанции в стране

Об этом "Польскому радио" сообщила министерша по вопросам климата и окружающей среды Анна Москва.

Известно, что благодаря этому решению инвестор Polskie Elektrownie Jądrowe сможет подать заявку на ряд дальнейших административных решений, таких как определение места размещения инвестиций и разрешение на строительство.

Кроме этого, министерша Анна Москва пояснила, что принципиальным решением является одобрение государством проекта строительства электростанции. По ее словам, для компании такое решение будет означать, что она может реализовать инвестицию, независимо от того, "какое будет правительство, какие будут условия".

"Это обязательство государства поддерживать реализацию этого проекта и это декларация того, что это важная инвестиция для энергетической политики и политики безопасности", - подчеркнула она.

Строительство атомной электростанции в Померании должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

Первая атомная электростанция в Польше будет построена на базе американской технологии реакторов AP1000.

  • 1 апреля 2022 сообщалось, что Польша к 2040 году планирует построить 6 атомных реакторов на нескольких площадках.
Польша
атомная энергетика
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