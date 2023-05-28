Об этом "Польскому радио" сообщила министерша по вопросам климата и окружающей среды Анна Москва.

Известно, что благодаря этому решению инвестор Polskie Elektrownie Jądrowe сможет подать заявку на ряд дальнейших административных решений, таких как определение места размещения инвестиций и разрешение на строительство.

Кроме этого, министерша Анна Москва пояснила, что принципиальным решением является одобрение государством проекта строительства электростанции. По ее словам, для компании такое решение будет означать, что она может реализовать инвестицию, независимо от того, "какое будет правительство, какие будут условия".

"Это обязательство государства поддерживать реализацию этого проекта и это декларация того, что это важная инвестиция для энергетической политики и политики безопасности", - подчеркнула она.

Строительство атомной электростанции в Померании должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

Первая атомная электростанция в Польше будет построена на базе американской технологии реакторов AP1000.