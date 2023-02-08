Польша планирует предоставить Украине очередной пакет энергетической помощи

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Укринформ.

Он уточнил, что польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора.

"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", - отметил он.

Вавжик отмечает, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй – в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС. Помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерство климата и окружающей среды.

Замминистра добавил, что Польша является координатором среди государств-членов Европейского Союза по поддержке Украины в энергетической сфере.