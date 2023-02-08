Польша планирует предоставить Украине очередной пакет энергетической помощи
Польша в ближайшее время отправит оборудование, необходимое для восстановления энергетического сектора Украины
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Укринформ.
Он уточнил, что польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора.
"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", - отметил он.
Вавжик отмечает, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй – в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС. Помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерство климата и окружающей среды.
Замминистра добавил, что Польша является координатором среди государств-членов Европейского Союза по поддержке Украины в энергетической сфере.
- 24 января Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать танки Leopard 2 Украине.
- 26 января стало известно, что Польша сможет поставить танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель.
- Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что его страна готова отправить Вооруженным Силам Украина еще 60 своих модернизированных танков, в том числе 30 - PT-91, в дополнение к роте немецких Leopard 2.
- Уже 31 января стало известно, что Польша стремится сократить срок обучения украинских военнослужащих на боевых танках Leopard 2 до пяти недель, что вдвое меньше стандартного.
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