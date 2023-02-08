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Польша планирует предоставить Украине очередной пакет энергетической помощи

8 февраля, 2023 среда
05:25
Мир

Польша в ближайшее время отправит оборудование, необходимое для восстановления энергетического сектора Украины

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Укринформ.

Он уточнил, что польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора.

"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", - отметил он.

Вавжик отмечает, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй – в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС. Помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерство климата и окружающей среды.

Замминистра добавил, что Польша является координатором среди государств-членов Европейского Союза по поддержке Украины в энергетической сфере.

  • 24 января Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать танки Leopard 2 Украине.
  • 26 января стало известно, что Польша сможет поставить танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель.
  • Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что его страна готова отправить Вооруженным Силам Украина еще 60 своих модернизированных танков, в том числе 30 - PT-91, в дополнение к роте немецких Leopard 2.
  • Уже 31 января стало известно, что Польша стремится сократить срок обучения украинских военнослужащих на боевых танках Leopard 2 до пяти недель, что вдвое меньше стандартного.
Экономика
Польша
Енергия
помощь Украине
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