Об этом сообщает Interia со ссылкой на Пограничную службу Польши .

"Создание электрического барьера на участке границы с Калининградской областью и рекой Буг начнется в этом году", – сообщает представитель главнокомандующего Пограничной службой страны лейтенант Анна Михальска.

Михальска также напомнила, что страна завершила возведение ограды на 202-километровом участке польско-белорусской границы. Там установили опоры для камер слежения. В дальнейшем планируют провести работы по подведению электричества для подключения датчиков и сенсоров движения.

Напомним, 30 июня Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью. Строить ограждение страна начала еще 25 января на фоне миграционного кризиса