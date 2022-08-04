Польша планирует построить забор на границе с Калининградской областью
Правительство Республики Польша планирует в этом году установить на границе с Калининградской областью электрический забор
Об этом сообщает Interia со ссылкой на Пограничную службу Польши .
"Создание электрического барьера на участке границы с Калининградской областью и рекой Буг начнется в этом году", – сообщает представитель главнокомандующего Пограничной службой страны лейтенант Анна Михальска.
Михальска также напомнила, что страна завершила возведение ограды на 202-километровом участке польско-белорусской границы. Там установили опоры для камер слежения. В дальнейшем планируют провести работы по подведению электричества для подключения датчиков и сенсоров движения.
- Напомним, 30 июня Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью. Строить ограждение страна начала еще 25 января на фоне миграционного кризиса
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.27
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное