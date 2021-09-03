Польша планирует построить новый пункт пропуска на границе с Украиной

Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сегодня на польской стороне заложили строительство нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство.

Этот пункт пропуска будет рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн. Ожидается, что построят его за четыре года.

"С украинской стороны к новому пункта пропуска мы строим дорогу. Работы по строительству автодороги (Т-14-18) Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый начаты в марте 2021 года, предварительно завершить их планируем в декабре 2022 года", - отметил он.