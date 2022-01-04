Польша планирует построить на границе с Беларусью в виде дамбы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Высота заграждения составит 5,5 метра: 5 метров – это стальные столбы + полметра проволоки.



Также будут употребляться электронные способы управления границей (датчики движения, камеры).

На границе, где будет построена дамба, будет разделение на четыре участка.

Работы на каждом участке будут вестись одновременно в три смены и 24 часа в сутки.

3 и 4 января группа мигрантов пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, пять человек задержаны.