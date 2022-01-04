Польша планирует построить на границе с Беларусью в виде дамбы
Пограничная служба Польши подписала договоры о строительстве капитального заграждения на границе с Беларусью протяженностью 180 км
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .
Высота заграждения составит 5,5 метра: 5 метров – это стальные столбы + полметра проволоки.
Также будут употребляться электронные способы управления границей (датчики движения, камеры).
На границе, где будет построена дамба, будет разделение на четыре участка.
Работы на каждом участке будут вестись одновременно в три смены и 24 часа в сутки.
- 3 и 4 января группа мигрантов пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, пять человек задержаны.
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