Польша планирует полностью завершить обустройство стены на границе с Беларусью до 15 июля
Польша планирует к 15 июля полностью завершить строительство стены на границе с Беларусью протяженностью около 300 км.
Об этом сообщило в Сейме руководство Пограничной службы и МВД Польши, передает Укринформ.
"Мы ожидаем завершения 15 июля… Мы продлили (контракты с субподрядчиками – ред.) по объективным геологическим причинам, которые появились во время установки свай", - сообщил заместитель главы МВД Мацей Вонсик.
Заместитель главы Пограничной службы РП Виолета Гожковская отметила, что наибольшей проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтоплений.
Строителям осталось проложить 7 километров заграждения.
Председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага предположил, что после завершения строительства стены нелегальные мигранты постараются попасть в Польшу по другим направлениям, в частности с территории Литвы или Украины. "Хотя я бы ожидал, что из Украины будет меньше людей, потому что украинская сторона очень охраняет эту границу", - констатировал он.
- Как сообщалось , установка электронных систем наблюдения и контроля на заграждении высотой пять метров продлится до середины сентября. Общая стоимость проекта вместе с технической оснасткой достигла 1,6 млрд злотых - около 400 млн дол.
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