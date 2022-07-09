Польша планирует полностью завершить обустройство стены на границе с Беларусью до 15 июля

Об этом сообщило в Сейме руководство Пограничной службы и МВД Польши, передает Укринформ.

"Мы ожидаем завершения 15 июля… Мы продлили (контракты с субподрядчиками – ред.) по объективным геологическим причинам, которые появились во время установки свай", - сообщил заместитель главы МВД Мацей Вонсик.

Заместитель главы Пограничной службы РП Виолета Гожковская отметила, что наибольшей проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтоплений.

Строителям осталось проложить 7 километров заграждения.

Председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага предположил, что после завершения строительства стены нелегальные мигранты постараются попасть в Польшу по другим направлениям, в частности с территории Литвы или Украины. "Хотя я бы ожидал, что из Украины будет меньше людей, потому что украинская сторона очень охраняет эту границу", - констатировал он.

Как сообщалось , установка электронных систем наблюдения и контроля на заграждении высотой пять метров продлится до середины сентября. Общая стоимость проекта вместе с технической оснасткой достигла 1,6 млрд злотых - около 400 млн дол.

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