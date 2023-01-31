Польша планирует подготовить украинские экипажи Leopard 2 через пять недель

Об этом говорится в материале Reuters .

"Если мы интенсифицируем подготовку, инструкторов, наше время и наши выходные, мы сможем подготовить целый экипаж через пять недель", – сказал агентству майор Мацей Банашинский, командир польского учебного центра Leopard.

Кроме этого, по его словам, польские инструкторы будут проводить обучающие курсы для экипажей танков и для водителей.

"Кроме того, сейчас мы проводим курсы для механиков по вооружению, шасси и оборудованию, которое сопровождает Leopard", – добавил польский майор.

Читайте тоже: Польша может передать Украине одну эскадрилью истребителей F-16. Колонка Сергея Згурца

Также отмечается, что Варшава официально не подтверждала, где именно украинские военные будут проходить обучение в Польше, и опрошенные Reuters эксперты сходятся в том, что это может быть село Свентошув на западе Польши.

Добавляется, что в Свентошуве расположен один из трех европейских учебных центров Leopard, два других – в Германии и Швейцарии.

Также отмечается, что в центре одновременно могут проходить подготовку 14-ти экипажей по четыре человека в каждом. Стандартный срок обучения Leopard 2 составляет десять недель.

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов. В тот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

Также Байден сообщил, что США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже отправятся в Украину.

26 января министерша обороны Канады Анита Ананд заявила , что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2.

27 января стало известно, что Польша готова отправить Вооруженным Силам Украина еще 60 своих модернизированных танков, в том числе 30 – PT-91, в дополнение к роте немецких Leopard 2.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb