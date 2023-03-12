Польша планирует обнародовать документы о коррупционном влиянии РФ на евродепутатов, - СМИ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вскоре его правительство обнародует документы о российском влиянии на евродепутатов
Об этом Моравецкий сказал в интервью порталу i.pl.
Стало известно, что в декабре 2022 года общественное мнение в ЕС потряс коррупционный скандал в Европарламенте. Такие страны, как Катар и Марокко, пытались повлиять на экономические и политические решения ЕП с помощью взяток, которые давали людям, занимающим важные посты в Европарламенте.
Бывший депутат Европарламента итальянец Пьер Антонио Панцери, один из ключевых фигурантов дела о коррупции, пошел на сотрудничество с бельгийским правосудием в расследовании в обмен на смягчение приговора.
Также Моравецкий сообщил, что министр внутренних дел покажет документы, связанные с делом.
"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, которые коррумпировали депутатов Европарламента", - сказал Моравецкий.
На вопрос, идет ли речь о польских евродепутатах, он ответил, что информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши".
Кроме того, он также добавил, что очень многие люди бессознательно покупаются на российскую пропаганду, как в случае с вопросом о смысле защиты границы.
"Беларусское нападение на польскую границу через искусственно спровоцированную миграцию было прелюдией к российской агрессии против Украины. Это была попытка подорвать сплоченность Европейского Союза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия нападет на Украину, мы больше не смогли принимать украинских беженцев. Эта попытка провалилась, но, к сожалению, со стороны оппозиции все еще есть публицисты и политические активисты, которые этого не понимают", - сказал премьер-министр.
- 12 марта стало известно, что американский ядерный бомбардировщик В-52 и польские истребители пролетели вдоль границы с Россией.
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