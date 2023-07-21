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Польша переместит войска на восток страны из-за возможных угроз со стороны ПВК Вагнера в Беларуси

21 июля, 2023 пятница
12:17
Мир

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна приняла решение переместить свои войска с запада на восток из-за возможных угроз на фоне сообщений об обучении наемников ПВК Вагнера в Беларуси

Об этом сообщил представитель правительственного комитета Польши по безопасности Збигнев Хоффман в интервью польскому агентству PAP.

Как сообщает издание, комитет безопасности проанализировал возможные угрозы, связанные с присутствием группы Вагнера в Беларуси.

"Обучение или совместное учение белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, является провокацией. Мы можем ожидать таких российско-белорусских действий", - сказал министр Хоффман.

Хоффман сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши, который, среди прочего, анализировал возможные угрозы, например дислокацию подразделений группы "Вагнер".

"Поэтому министр национальной обороны, глава комитета Мариуш Блащак решил переместить наши военные формирования с запада на восток Польши. Задача этих подразделений - тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора", - подчеркнул он.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага - России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили, что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ПИК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Белорусский Гаюн.

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины.

В Центре национального сопротивления сообщили , что в Гомельской области Беларуси произошла стычка между наемниками ПВК Вагнера и местными пограничниками.

В министерстве обороны Польши в четверг, 20 июля, отреагировали на совместные учения наемников ПВК Вагнера и армии Беларуси вблизи польской границы и заявили, что границы страны в безопасности и готовы к "разным сценариям развития ситуации, которые могут возникнуть в будущем".

Польша
Белорусь
Мятеж Вагнера
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