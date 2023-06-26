Польша передаст украинским силовикам партию автоматов и патронов

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский во время совместного брифинга с украинским коллегой Игорем Клименко, передает PAP .

Оружие получат бойцы Нацгвардии, правоохранители и пограничники.

"Самое главное в настоящее время – это оружие. Вскоре мы начинаем поставки оружия для Нацгвардии Украины, для штурмовых бригад украинской полиции и пограничной службы. Это будут тысячи автоматов, миллионы патронов, которые позволят эффективно бороться украинским защитникам, защитникам Европы", - сказал польский министр.

Каминский также сообщил об организации лечения раненых в Польше.

"В нашем распоряжении всегда есть санитарное влечение, готовое забрать украинских раненых военных во Львове для дальнейшего их распределения по военным госпиталям Польши", - сказал он.

Также республика поможет медицинским оборудованием госпиталям, расположенным вблизи линии фронта.

Ранее Польша передала Украине помощь по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

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