Польша передаст украинским силовикам партию автоматов и патронов
Польша передаст украинским силовикам партию автоматов и патронов, а также организует лечение раненых в госпиталях МВД на территории республики
Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский во время совместного брифинга с украинским коллегой Игорем Клименко, передает PAP .
Оружие получат бойцы Нацгвардии, правоохранители и пограничники.
"Самое главное в настоящее время – это оружие. Вскоре мы начинаем поставки оружия для Нацгвардии Украины, для штурмовых бригад украинской полиции и пограничной службы. Это будут тысячи автоматов, миллионы патронов, которые позволят эффективно бороться украинским защитникам, защитникам Европы", - сказал польский министр.
Каминский также сообщил об организации лечения раненых в Польше.
"В нашем распоряжении всегда есть санитарное влечение, готовое забрать украинских раненых военных во Львове для дальнейшего их распределения по военным госпиталям Польши", - сказал он.
Также республика поможет медицинским оборудованием госпиталям, расположенным вблизи линии фронта.
- Ранее Польша передала Украине помощь по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.
Читайте также: Как работают оборонные предприятия Польши для украинской армии
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное