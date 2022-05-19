Об этом сообщает Radio Poland.

Вице-премьер-министр, министерша экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Польша предоставит Украине 25 тыс. тонн горючего. Об этом стало известно после ее встречи с польским министерством климата и окружающей среды Анной Москвой.

Во время совместной пресс-конференции Свириденко отметила, что до войны 97% горючего в Украину поставлялось из РФ и Беларуси. Сегодня эти направления заблокированы. Кроме того, она подчеркнула, что кафиры уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит бензина.

Свириденко отметила, что Украина начнет получать польские ресурсы горючего с начала следующей недели.

Кроме того, Анна Москва отметила, что сейчас идет работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, сейчас создаются новые направления поставок и новая система энергетической безопасности.

Анна Москва подчеркнула, что польско-украинское сотрудничество продолжится и в мирное время.

17 мая Кабинет Министров решил приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.

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