Польша передала Украине танки, - Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши заявил, что его страна передала Украине свои танки, а взамен получила технику от Британии
Об этом сообщает польское издание Polska Times.
Журналисты спросили Матеуша Моравецкого, правда ли заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Польша передала Украине танки.
"Да", - ответил он.
На вопрос о подробностях передачи, в частности о количестве переданных Киеву бронемашин, руководитель польского правительства ответил: "Сегодня я не буду об этом говорить. Мы предоставим информацию об этом своевременно".
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