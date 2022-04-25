Об этом сообщает польское издание Polska Times.



Журналисты спросили Матеуша Моравецкого, правда ли заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Польша передала Украине танки.



"Да", - ответил он.

На вопрос о подробностях передачи, в частности о количестве переданных Киеву бронемашин, руководитель польского правительства ответил: "Сегодня я не буду об этом говорить. Мы предоставим информацию об этом своевременно".



Напомним, 25 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что

Петр Порошенко заявил CNN, что визит госсекретаря и министра обороны США сигнал, что Украина не просто успешно воюет, но и побеждает.