Польша передала Украине почти все "миги", но не готова отдать F-16, – Дуда
Польша передала Украине почти все свои советские истребители МиГ-29, но не готова отдать даже часть современных самолетов F-16, так как их мало
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на саммите в Рейкьявике.
"У нас относительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддерживать процесс подготовки украинских пилотов – об этом я говорил с премьер-министром, министром национальной обороны (Мариушем Блащаком). С другой стороны, и количество самолетов F-16, которые мы имеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-либо их части", - сказал он.
Дуда отметил, что Польша пожертвовала Украине "много оружия на миллиарды долларов".
"Именно мы передали беспрецедентные для ЕС объемы вооружений, мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила у нас с самого начала конфликта", - сказал президент Польши.
- Ранее стало известно, что Великобритания и Нидерланды будут работать над созданием коалиции истребителей для Украины.
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