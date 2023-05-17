Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Польша передала Украине почти все "миги", но не готова отдать F-16, – Дуда

Польша передала Украине почти все "миги", но не готова отдать F-16, – Дуда

17 мая, 2023 среда
13:28
Мир

Польша передала Украине почти все свои советские истребители МиГ-29, но не готова отдать даже часть современных самолетов F-16, так как их мало

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на саммите в Рейкьявике.

"У нас относительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддерживать процесс подготовки украинских пилотов – об этом я говорил с премьер-министром, министром национальной обороны (Мариушем Блащаком). С другой стороны, и количество самолетов F-16, которые мы имеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-либо их части", - сказал он.

Дуда отметил, что Польша пожертвовала Украине "много оружия на миллиарды долларов".

"Именно мы передали беспрецедентные для ЕС объемы вооружений, мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила у нас с самого начала конфликта", - сказал президент Польши.

Новости
Украина
Польша
Война с Россией
Анджей Дуда
Читайте также:
американські системи ППО Patriot
16 мая, 2023 вторник
В США предположили, что российские кинжалы повредили Patriot, в ВСУ не комментируют
Автор Сергей Фурса
16 мая, 2023 вторник
Демилитаризация России идет по плану
Николай Княжицкий
Автор
16 мая, 2023 вторник
Князева задержали за то, что не дал депутату Госдумы России Бабакову украсть ГОК
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.19
    Покупка 37.19
    Продажа 37.76
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
17 мая
14:20
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:12
Экс-министру энергетики Насалику изменили подозрение по делу об ущербе бюджету на 1,5 млрд
14:07
OPINION
Выборы в Турции: второй тур в условиях электоральной автократии
14:06
Шварценеггер заявил, что больше не будет сниматься в роли Терминатора
13:57
Россия и Иран договорились о строительстве железнодорожного коридора, конкурирующего с Суэцким каналом
13:57
Украинцев призывают не помогать врагу и не показывать в соцсетях работу ПВО
13:57
Эксклюзив
Новые технологии России – это кустарная модернизация советского наследия, – военно-политический обозреватель Коваленко
13:34
РФ увеличила количество атак на приграничье Украины, чтобы не допустить задействования ВСУ на других направлениях, - Маляр
13:30
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
13:25
Укртатнафта
Присвоение топлива на 2 млрд грн: экс-руководителю Укртатнафты объявили новое подозрение
13:18
Обновлено
На саммите Совета Европы подписали декларацию о создании реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ. Украина отреагировала
13:13
"Взгляните на правила": Индия ответила Боррелю на обещание прекратить импорт переработанной российской нефти
13:04
"єВідновлення": за первую неделю более 10 тыс. украинцев подали заявления на получение помощи
13:01
"Год назад ходила пешком, видя красивые машины с буквами "Z" и "V", не боясь": в Херсонской области медсестра-предательница сливала врагу персональные данные воинов ВСУ
12:49
В РФ заочно арестовали российско-украинского продюсера Роднянского из-за "фейков" об армии
12:49
Порошенко на рабочей группе подчеркнул, что выплаты 30 тысяч военным должны быть возвращены, – Ростислав Павленко
12:46
Эксклюзив
Посол Абравитова о мирной инициативе африканских стран: дает возможность Украине показать им, что Россия живет в параллельной реальности
12:45
Сергей Лавров
В МИД РФ пригрозили эскалацией из-за поставок Украине самолетов и дальнобойных ракет
12:39
В КНР на $2 млн оштрафовали юмористическую компанию за шутку о китайской армии
12:26
Госдума РФ. Выступает Володин
В госдуме РФ предложили отправлять на войну бездомных собак
12:21
ЕС не сможет одновременно принять и Турцию, и Украину, - Politico
12:21
общественный транспорт
С 22 мая общественный транспорт Киева во время тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия
12:17
Для этого очистили 1,5 км минных полей: энергетики вернули свет в село на Харьковщине, которое было обесточено с марта 2022-го
12:14
В этом году Украина может посеять больше яровой пшеницы, чем за последние 12 лет
12:05
OPINION
Юрий Бутусов
Как Олег Татаров уничтожает военную полицию во время войны
12:04
Венгрия
Представитель правительства Венгрии назвал ЕС и НАТО "стороной конфликта в Украине"
11:57
Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Франции Саркози по делу о коррупции
11:41
В Киеве проверят все укрытия из-за массовых жалоб граждан относительно закрытых во время тревог убежищ
11:29
Эксклюзив
Карта боевых действий за период с 10 по 16 мая. Контрнаступление ВСУ сорвало планы окружения Бахмута
11:25
Лавров рассказал о сигналах, которые РФ получает от Запада по дипломатическому урегулированию в Украине
11:24
Обновлено
Россия завела в пункты базирования все ракетоносители в Черном и Азовском морях
11:16
Судебные дела над украинскими воинами в РФ иногда мешают обмену пленными, - Координационный штаб
11:13
Противтанковые минные поля и заграждения: Наев рассказал, как ВСУ укрепляют северные границы
11:09
Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре повысился на 22 см
11:08
Инфографика
доллар
Курс валют на 17 мая: цены на доллар, евро, злотый
11:03
Украина получит кредиты до $8 млрд на льготных условиях от Южной Кореи
11:01
Оккупанты обесточили шахту в Донецкой области. Без света в результате обстрелов остается часть потребителей в 6 областях
10:51
Зеленского призывают безотлагательно подписать закон о запрете ввоза издательской продукции РФ: появилась петиция
10:44
Менеджер Уайлдера прокомментировал информацию о бое с Усиком
10:42
нефть
Мировые цены на нефть и дальше снижаются из-за падения спроса и роста запасов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV