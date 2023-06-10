Польша передала Украине пакет помощи для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщает ГСЧС.

"Польша - наш надежный друг и партнер. Для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС уже следуют 10 цистерн, 10 мотопомп и противопаводковый модуль с двумя лодками. Вся техника будет направлена на преодоление последствий. Спасибо! Ценим нашу дружбу! Ценим наши взаимоотношения. - победа неизбежна", - сказал руководитель ГСЧС Сергей Крук.

По словам Крука, руководитель Государственной пожарно-спасательной службы Польши один из первых, кто 24 февраля 2022 позвонил и поддержал Украину и наших спасателей.