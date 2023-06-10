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Польша передала Украине пакет помощи для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

10 июня, 2023 суббота
21:10
Общество

В субботу, 10 июня, стало известно, что украинская ГСЧС получит от польских коллег пакет гуманитарной помощи для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщает ГСЧС.

"Польша - наш надежный друг и партнер. Для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС уже следуют 10 цистерн, 10 мотопомп и противопаводковый модуль с двумя лодками. Вся техника будет направлена на преодоление последствий. Спасибо! Ценим нашу дружбу! Ценим наши взаимоотношения. - победа неизбежна", - сказал руководитель ГСЧС Сергей Крук.

По словам Крука, руководитель Государственной пожарно-спасательной службы Польши один из первых, кто 24 февраля 2022 позвонил и поддержал Украину и наших спасателей.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
  • В рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила гуманитарную помощь по ликвидации последствий враждебного подрыва Каховской ГЭС.
  • Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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