О новой партии самолетов для Украины сообщили в постоянном представительстве Польши в ЕС в Twitter.

"Из 28 самолетов, переданных Киеву, Польша отправила уже 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении.

Польша имеет по меньшей мере 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР в 80-е годы прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в частности, Украины.