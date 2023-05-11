Польша передала Украине еще 4 истребителя МиГ-29: в общей сложности предоставлены уже 14 самолетов
В марте Польша и Словакия согласились передать Украине свои истребители МиГ-29 – в настоящее время предоставлены уже 27 самолетов
О новой партии самолетов для Украины сообщили в постоянном представительстве Польши в ЕС в Twitter.
"Из 28 самолетов, переданных Киеву, Польша отправила уже 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении.
Польша имеет по меньшей мере 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.
МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР в 80-е годы прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в частности, Украины.
- Напомним, в середине марта Польша со Словакией согласились передать Украине истребители МиГ-29. Вначале Польша передала Украине 8 самолетов МиГ-29.
- 15 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка истребителями FA-50 и впоследствии F-35.
- В середине апреля Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29, полученных Варшавой из старых запасов ГДР. Германия оперативно согласовала поставку.
- По состоянию на 17 апреля в Словакии сообщили о прибытии в Украину всех 13 анонсированных истребителей МиГ-29.
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