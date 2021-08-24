Польша передала Украине 650 тыс. Доз вакцины AstraZeneca

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в Facebook.



"Благодарю правительство Польши и господина президента Анджея Дуду за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19. 650 тыс. доз вакцины АстраЗенека уже развезено в регионы", - написал Ляшко.



Он добавил, что в ближайшие дни в медицинские учреждения также доставят средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородные концентраторы и гуманитарную помощь, которая была оказана Украины в рамках борьбы с COVID-19.

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