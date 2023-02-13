Об этом 13 февраля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции со своим шведским коллегой.

Он отметил, что в будущем Украина получит от Польши еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", – сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что Польша и дальше будет активно поддерживать Украину.