Польша передала Украине 250 постсоветских танков и планирует отправить еще, - Моравецкий
Польша уже передала Вооруженным Силам Украины 250 танков Т-72 и планирует передать еще 60. Также Украина получит 14 немецких танков Leopard
Об этом 13 февраля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции со своим шведским коллегой.
Он отметил, что в будущем Украина получит от Польши еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.
"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", – сказал Моравецкий.
Он подчеркнул, что Польша и дальше будет активно поддерживать Украину.
- Ранее Моравецкий заявлял о готовности Польши передать Украине истребители F-16, если этот вопрос будет решен на уровне НАТО.
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