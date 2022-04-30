Польша передала Харьковщине около 600 тонн гуманитарного груза
В Харьковскую область из Польши поступил гуманитарный груз с почти 600 тоннами продуктов питания длительного хранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в фейсбуке .
"Харьковщина получила очередной гуманитарный груз. Прибыл поезд с 30 контейнерами продуктов питания длительного хранения. Это около 600 тонн", - написал он.
Громады Харьковщины, страдающие от войны, получили помощь благодаря договоренностям Офиса президента и вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук с правительством Польши. Этот поезд стал уже третьей поставкой гуманитарного груза.
"Я хочу лично поблагодарить министра кабинета министров Польши пана Михала Дворчика за личное участие и организацию такого очень ценного для нас груза и помощи нашим жителям", - подчеркнул глава ОВА.
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