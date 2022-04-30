Польша передала Харьковщине около 600 тонн гуманитарного груза

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в фейсбуке .



"Харьковщина получила очередной гуманитарный груз. Прибыл поезд с 30 контейнерами продуктов питания длительного хранения. Это около 600 тонн", - написал он.



Громады Харьковщины, страдающие от войны, получили помощь благодаря договоренностям Офиса президента и вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук с правительством Польши. Этот поезд стал уже третьей поставкой гуманитарного груза.



"Я хочу лично поблагодарить министра кабинета министров Польши пана Михала Дворчика за личное участие и организацию такого очень ценного для нас груза и помощи нашим жителям", - подчеркнул глава ОВА.

29 апреля Польша доставила в Полтавскую область 54 тонны гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев.