Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"4 августа Посольство Польши в Минске передало Министерству иностранных дел Республики Беларусь подробную информацию, безоговорочно подтверждающую факт нарушения воздушного пространства Польши 1 августа 2023 года двумя белорусскими военными вертолетами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные данные противоречат позиции Беларуси, изложенной в официальных заявлениях ее МИД и Минобороны.

Также МИД Польши призвал белорусскую сторону срочно разобраться в инциденте, пересмотреть свою позицию на этот счет и прекратить все провокации на польско-белорусской границе.

Граница Польши и Беларуси: что известно

23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

27 июля сообщалось , что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

29 июля стало известно , что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера.

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило , что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

В то же время, министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" написала, что вертолеты Беларуси могли сделать это случайно, ведь они охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находившегося в резиденции "Выскули" в 7,5 км от границы.

В Пентагоне прокомментировали нарушения: подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".