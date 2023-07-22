Польша ожидает увеличения количества российских провокаций после последних заявлений Путина
После встречи с послом России Сергеем Андреевым замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что страна ожидает увеличения количества провокаций со стороны РФ
Об этом пишет WNP.
Посла России Сергея Андреева срочно вызвали в МИД Польши в связи с провокационными заявлениями Владимира Путина.
Заместитель министра иностранных дел сообщил, что встреча была очень короткой. Во время нее посол очень нервничал, относился к нему неприязненно, а поведение не отвечало нормам дипломатического протокола.
Яблонский отметил, что это не первая подобная ситуация и поведение посла отражает отношение страны, которую он представляет. Он заявил, что такая позиция свидетельствует о том, что Россия не намерена достигать никаких целей дипломатическим путем.
"Такое провокационное поведение со стороны России продолжается месяцами, поэтому мы ожидаем, что эта политика будет продолжаться, и в ближайшее время будет больше провокаций, поскольку Россия следит за ситуацией в Польше", - заявил Яблонский.
Он также отметил, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов посредством дезинформации во многих странах мира. И Польша, по его мнению, также в ближайшие месяцы будет иметь большое количество российской пропаганды.
Яблонский заверил, что польское правительство "готово к этой ситуации и меры будут приниматься постоянно, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация".
Он подчеркнул, что "повторение исторической лжи и сочинение и распространение новой - это болезнь, которой Россия болеет давно, и предупреждение этого не может быть эффективным".
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша и Литва планируют оккупацию Украины. При этом западные территории Польши он назвал подарком Иосифа Сталина.
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