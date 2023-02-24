Польша отсылает белорусского военного атташе
Белорусский военный атташе в ближайшее время покинет Польшу
Об этом информирует PAP со ссылкой на представителя МИД Польши Лукаша Ясина.
"В ближайшее время белорусский атташе по обороне покинет Польшу", - заявил спикер польского министерства иностранных дел.
Это ответ на удаление из Беларуси представителя пограничной службы при посольстве Польши, а также двух работников консульства в Гродно.
По состоянию на 24 февраля, консулы и польский пограничник при посольстве в Минске уже выехали из Беларуси.
- Напомним, с утра 18 февраля 2023 года белорусские пограничники перестали пропускать грузовики из Польши из-за пунктов перехода границы с Литвой и Польшей. 21 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска "Кукурики", который был единственным действующим пунктом на границе с Беларусью для движения грузового транспорта.
- 20 февраля стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил выслать из страны трех польских дипломатов.
- Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью и уже строит первые укрепления.
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