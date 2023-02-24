Об этом информирует PAP со ссылкой на представителя МИД Польши Лукаша Ясина.

"В ближайшее время белорусский атташе по обороне покинет Польшу", - заявил спикер польского министерства иностранных дел.

Это ответ на удаление из Беларуси представителя пограничной службы при посольстве Польши, а также двух работников консульства в Гродно.

По состоянию на 24 февраля, консулы и польский пограничник при посольстве в Минске уже выехали из Беларуси.