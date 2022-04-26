Польша отреагировала на требование России платить за газ рублями
Уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна не будет платить за российский газ рублями
Об этом сообщает Wprost.pl .
По его словам, Польша не будет платить Газпрому за поставку газа рублями и готова ко всем рискам, включая прекращение поставок.
"Мы не будем платить. Есть разные риски, которые учитываются. Рассмотрены все возможности. Мы к ним готовы", - сказал Наимский.
Он заверил, что Польша подготовилась даже к полному прекращению поставок газа из России.
"В случае необходимости, если такое решение будет принято, мы можем в любой момент фактически отключиться от этих поставок, а также готовы к действиям российской стороны, которая может решить прекратить поставки", - сказал Наимский.
- 17 марта Петр Наимский заявил, что Польша с 2023 года прекратит закупку российского газа .
- 2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается соглашаться на требование России платить за газ в рублях.
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