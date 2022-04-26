Польша отреагировала на требование России платить за газ рублями

Об этом сообщает Wprost.pl .

По его словам, Польша не будет платить Газпрому за поставку газа рублями и готова ко всем рискам, включая прекращение поставок.

"Мы не будем платить. Есть разные риски, которые учитываются. Рассмотрены все возможности. Мы к ним готовы", - сказал Наимский.

Он заверил, что Польша подготовилась даже к полному прекращению поставок газа из России.

"В случае необходимости, если такое решение будет принято, мы можем в любой момент фактически отключиться от этих поставок, а также готовы к действиям российской стороны, которая может решить прекратить поставки", - сказал Наимский.

17 марта Петр Наимский заявил, что Польша с 2023 года прекратит закупку российского газа .

2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается соглашаться на требование России платить за газ в рублях.

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