Польша отправит в Украину одни из лучших в мире гаубицы AHS Krab, - Polskie Radio
Польша готовит к отправке в Украину 18 самоходных гаубиц, являющихся модификацией британского вооружения
Об этом пишет Polskie Radio со ссылкой на слова источника из правительственных кругов Польши.
"Украинская армия получила из Польши 18 самоходных гаубиц Krab", – говорится в сообщении.
Как сообщило СМИ со ссылкой на слова представителя польских правительственных кругов, Польша также научила сотню украинских артиллеристов управлять пушечными гаубицами Krab.
Польская армия использует гаубицы Кrab в течение нескольких лет. Контракты на поставку такой техники с польским военно-промышленным комплексом были заключены в 2016 году. Гаубицы имеют пушку калибра 155 мм и являются модификацией британского вооружения.
- Напомним, вражескую понтонную переправу через Сиверский Донец уничтожили гаубицами М777.
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