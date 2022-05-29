Польша отправит в Украину одни из лучших в мире гаубицы AHS Krab, - Polskie Radio

Об этом пишет Polskie Radio со ссылкой на слова источника из правительственных кругов Польши.

"Украинская армия получила из Польши 18 самоходных гаубиц Krab", – говорится в сообщении.

Как сообщило СМИ со ссылкой на слова представителя польских правительственных кругов, Польша также научила сотню украинских артиллеристов управлять пушечными гаубицами Krab.

Польская армия использует гаубицы Кrab в течение нескольких лет. Контракты на поставку такой техники с польским военно-промышленным комплексом были заключены в 2016 году. Гаубицы имеют пушку калибра 155 мм и являются модификацией британского вооружения.

Напомним, вражескую понтонную переправу через Сиверский Донец уничтожили гаубицами М777.

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