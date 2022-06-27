Польша отправит в Украину крупную партию реагентов для Экспертной службы МВД
Польские эксперты будут также привлекаться к проведению гуманитарного разминирования на территории Украины
Об этом сообщает МВД Украины со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Украины Мэри Акопян во время встречи с заместителем министра внутренних дел и администрации Республики Польша Бартошем Гродецким.
"Пока польские партнеры готовят к отправке в Украину крупную партию реагентов для Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (Экспертная служба МВД). Кроме того, польская сторона серьезно работает над развертыванием в Украине группы своих специалистов для поддержки нашего государства в гуманитарном разминировании". территорий загрязненных минно-взрывными предметами", - сообщила Мэри Акопян.
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