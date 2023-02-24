Польша отправит первые танки Leopard в Украину уже сегодня, - Bloomberg

Об этом проинформировали в Bloomberg со ссылкой на слова польского чиновника.

По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, Польша отправляет в Украину боевые танки Leopard 2 в 24 февраля, первые из 14 машин, обещанных правительством.

Отмечается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявит о доставке во время поездки в Киев.