Польша отправит первые танки Leopard в Украину уже сегодня, - Bloomberg
В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша отправит первые 14 танков Leopard 2 для их использования на фронте
Об этом проинформировали в Bloomberg со ссылкой на слова польского чиновника.
По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, Польша отправляет в Украину боевые танки Leopard 2 в 24 февраля, первые из 14 машин, обещанных правительством.
Отмечается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявит о доставке во время поездки в Киев.
- Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников утвердил , что в общей сложности Украина получит от партнеров по меньшей мере два батальона танков Leopard 2 и 6-7 батальонов Leopard 1.
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