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Польша отправила в Украину еще 10 танков Leopard 2А4

9 мартa, 2023 четверг
12:39
война с Россией

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша передала Украине еще 10 танков Leopard 2А4, первые из 14 обещанных ВСУ получили 24 февраля

Об этом говорится на сайте польского министерства обороны.

Мариуш Блащак напомнил, что Польша была одной из инициаторок коалиции стран, которые передали бы Украине боевые танки Leopard, в том числе ВСУ получили 4 единицы, а еще 10 прибудут на этой неделе:

Просто напомню: я договорился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом о том, что буду отвечать за создание коалиции стран с танками Leopard 2A4, а министр Писториус — Leopard 2A6. Я привел к созданию такой коалиции. 14 польских танков, 4 уже в Украине. На этой неделе в Украину доставят еще 10" - утвердил польский вице-премьер.

  • Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников утвердил , что в общей сложности Украина получит от партнеров по меньшей мере два батальона танков Leopard 2 и 6-7 батальонов Leopard 1.
  • В пятницу, 24 февраля, Польша отправила первые 14 танков Leopard 2 для украинской армии на фронт. Глава Министерства обороны Алексей Резников и премьер-министр Денис Шмигаль вместе с коллегой Матеушем Моравецким встретили первые четыре танка Leopard 2, переданные Украине.
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