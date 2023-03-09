Польша отправила в Украину еще 10 танков Leopard 2А4

Об этом говорится на сайте польского министерства обороны.

Мариуш Блащак напомнил, что Польша была одной из инициаторок коалиции стран, которые передали бы Украине боевые танки Leopard, в том числе ВСУ получили 4 единицы, а еще 10 прибудут на этой неделе:

Просто напомню: я договорился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом о том, что буду отвечать за создание коалиции стран с танками Leopard 2A4, а министр Писториус — Leopard 2A6. Я привел к созданию такой коалиции. 14 польских танков, 4 уже в Украине. На этой неделе в Украину доставят еще 10" - утвердил польский вице-премьер.