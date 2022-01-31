Польша отправила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью

Об этом сообщает RMF24.



Отмечается, что колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины уже направляется в Киев.



В прицепах грузовиков есть одеяла, матрасы и лагерные кровати. Правительственное агентство стратегических резервов выделило 9 тысяч таких комплектов. Кроме того, в состав груза входят различные виды одежды, а также медицинские принадлежности – в частности бинты и марля.



Колонна уже прибыла на границу, идет растаможка. Прибытие груза в Киев ожидается завтра.



Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 млн масок для защиты от COVID-19.

Напомним, Польша предоставит военную помощь украинской армии, в том числе средства противовоздушной обороны.