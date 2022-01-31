Польша отправила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью
Правительство Польши направило в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью на фоне угрозы нового вторжения РФ
Об этом сообщает RMF24.
Отмечается, что колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины уже направляется в Киев.
В прицепах грузовиков есть одеяла, матрасы и лагерные кровати. Правительственное агентство стратегических резервов выделило 9 тысяч таких комплектов. Кроме того, в состав груза входят различные виды одежды, а также медицинские принадлежности – в частности бинты и марля.
Колонна уже прибыла на границу, идет растаможка. Прибытие груза в Киев ожидается завтра.
Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 млн масок для защиты от COVID-19.
- Напомним, Польша предоставит военную помощь украинской армии, в том числе средства противовоздушной обороны.
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