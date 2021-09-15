Польша отомстила России за поражение сборной Украины в плей-офф ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/4 финала ЧЕ в Гданьске Россия уступила Польше в трех партиях - 0: 3 (14:25, 24:26, 19:25).

В первом раунде плей-офф именно россияне выбили из борьбы Украинской, которым нанесли поражение со счетом 3: 1. На групповом раунде Украины играла в одной группе с Польшей и проиграла одному из фаворитов чемпионата Европы со счетом 0: 3.

В полуфинале поляки встретятся с победителем матча Чехия - Словения.

Чемпионат Европы - 2021 проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Действующим победителем турнира является Сербия.

Волейбол

Чемпионат Европы. мужчины

1/4 финала

14 сентября

Россия - Польша - 0: 3 (14:25, 24:26, 19:25)