Польша отомстила России за поражение сборной Украины в плей-офф ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России, которая выбила из чемпионата Европы Украина проиграла в четвертьфинале турнира Польше
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/4 финала ЧЕ в Гданьске Россия уступила Польше в трех партиях - 0: 3 (14:25, 24:26, 19:25).
В первом раунде плей-офф именно россияне выбили из борьбы Украинской, которым нанесли поражение со счетом 3: 1. На групповом раунде Украины играла в одной группе с Польшей и проиграла одному из фаворитов чемпионата Европы со счетом 0: 3.
В полуфинале поляки встретятся с победителем матча Чехия - Словения.
Чемпионат Европы - 2021 проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.
Действующим победителем турнира является Сербия.
Волейбол
Чемпионат Европы. мужчины
1/4 финала
14 сентября
Россия - Польша - 0: 3 (14:25, 24:26, 19:25)
- Напомним, 11 сентября сборная Украины уступила России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.
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