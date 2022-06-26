Польша отменяет бесплатный проезд по железной дороге для украинцев с 1 июля

Об этом идет речь на сайте PKP Intercity.

С 1 по 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из городов и в города, расположенные на польской восточной границе, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.



Бесплатный проезд для украинцев во 2-м классе поездов эконом категорий были введены 26 февраля этого года. С тех пор услугами воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.

С 1 июня в Польше ограничили количество городов, в которые украинцы смогут добраться поездом бесплатно. Посадка в поезда — за заранее полученные в кассе бесплатные билеты, выдаваемые при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или Уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

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