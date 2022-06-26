Польша отменяет бесплатный проезд по железной дороге для украинцев с 1 июля
Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня, а с первого июля за проезд придется платить
Об этом идет речь на сайте PKP Intercity.
С 1 по 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из городов и в города, расположенные на польской восточной границе, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
Бесплатный проезд для украинцев во 2-м классе поездов эконом категорий были введены 26 февраля этого года. С тех пор услугами воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.
- С 1 июня в Польше ограничили количество городов, в которые украинцы смогут добраться поездом бесплатно. Посадка в поезда — за заранее полученные в кассе бесплатные билеты, выдаваемые при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или Уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное