Об этом пишет Reuters .

Соревнования должны были пройти в Познани 21-23 апреля

Сообщается, что 10 марта FIE разрешила фехтовальщицам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям непосредственно перед началом квалификации Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Спортсменки из этих стран должны выступать под нейтральными флагами.

"Польская федерация (PZS) сообщает, что в связи с изменением FIE правил отбора на чемпионат мира по фехтованию среди женщин в Познани для участниц и вспомогательного персонала, имеющих российские и белорусские паспорта, правление PZS вынуждено отменить эти соревнования", - говорится в сообщении.

Правительство Украины ранее заявило, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими.

"Польская ассоциация фехтования поддерживает Федерацию фехтования Украины в ее стремлении устранить от соревнований и мировой фехтовальной среды людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и одобряют режим Владимира Путина", - сообщает федерация.