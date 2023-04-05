Польша отменила женские соревнования Кубка мира по фехтованию из-за участия спортсменок из РФ и Белоруссии
Польша отменила соревнования Кубка мира по фехтованию среди женщин после того, как Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменок
Об этом пишет Reuters .
Соревнования должны были пройти в Познани 21-23 апреля
Сообщается, что 10 марта FIE разрешила фехтовальщицам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям непосредственно перед началом квалификации Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Спортсменки из этих стран должны выступать под нейтральными флагами.
"Польская федерация (PZS) сообщает, что в связи с изменением FIE правил отбора на чемпионат мира по фехтованию среди женщин в Познани для участниц и вспомогательного персонала, имеющих российские и белорусские паспорта, правление PZS вынуждено отменить эти соревнования", - говорится в сообщении.
Правительство Украины ранее заявило, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими.
"Польская ассоциация фехтования поддерживает Федерацию фехтования Украины в ее стремлении устранить от соревнований и мировой фехтовальной среды людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и одобряют режим Владимира Путина", - сообщает федерация.
- 30 марта Кабинет Министров принял протокольное решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
- 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
- Министерство молодежи и спорта намерено лишать статуса национальных те федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.
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