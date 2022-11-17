Об этом Моравецкий сказал в интервью телеканалу TVP в среду, передает "Европейская правда".

"Мы проводим консультации постоянно, но в рамках оборонного договора есть статья 4, которая заставляет стороны консультироваться в чрезвычайных ситуациях. Мы вчера вечером приняли такое решение: мы проверяем основания для применения статьи 4, если есть основания, то наш посол (при НАТО) мог бы ее применить", – напомнил он.

"Однако развитие событий привело к тому, что мы смогли сделать вывод, что это не было умышленное нападение на польскую территорию, и поэтому мы не применили статью 4. Такой подход был хорошо воспринят нашими союзниками", – пояснил премьер Польши.

Ранее Польша объявила , что изучает основания применить статью 4 Североатлантического договора. Согласно ей, стороны "будут проводить общие консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон грозит опасность".

Моравецкий добавил в интервью TVP, что союзники Варшавы предложили помощь в усилении противовоздушной обороны и отслеживании воздушных угроз. В то же время, он признал, что гарантий неповторения ситуации в Пшеводуве нет, "пока не закончится война по ту сторону нашей границы".

Глава польского правительства подчеркнул, что главное оружие Кремля – это паника, страх и создание хаоса, и для Польши важно не поддаваться им. "Нас не запугать. Мы последовательно проводим нашу политику. Мы укрепляем нашу оборонную мощь и продолжим это делать в ближайшие годы", – подытожил он.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве , Львове, Ровно , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяло наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

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