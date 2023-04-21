Польша открыла транзит в Нидерланды для украинской агропродукции

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на спикера Палаты налоговой администрации в Люблине Михала Деруся.

В пятницу, 21 апреля, первый автомобильный конвой с украинскими товарами отправится в Нидерланды с пункта попуска "Дорогуск".

"Мы уже имеем сформированный конвой из пяти грузовиков, завершается оформление документов. Эти автомобили уже прошли ветеринарный и таможенный контроль, и сейчас на них устанавливаются пломбы. Первый конвой повезет в Нидерланды кукурузу, мясо и яйца", – говорит Дерусь.

Представитель Палаты налоговой администрации рассказывает, что конвой в Польше будет сопровождать двумя автомобилями таможенно-налоговой службы, а во время выезда на границе снимут пломбы.

Пока неизвестно, будут ли украинские конвои с агропродукцией сопровождать таможенные службы других стран ЕС.

Также сегодня в течение дня будут формироваться другие конвои с агропродукцией.

"Будут конвои. Это делается следующим образом: мы группируем в конвой грузовики, которые едут в одном направлении. Мы также определяем трассы проезда для таких конвоев", - подчеркнул Дерусь и добавил, что в каждом конвое будет по пять фур.

Украина производит фуры только после проведения в Польше санитарно-ветеринарного и таможенного контроля.