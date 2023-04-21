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Польша открыла транзит в Нидерланды для украинской агропродукции

21 апреля, 2023 пятница
12:30
Экономика

С полуночи, 21 апреля, Польша разблокировала движение украинской агропродукции транзитом в польские морпорты, Нидерланды и другие страны ЕС. Отправляются первые фуры

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на спикера Палаты налоговой администрации в Люблине Михала Деруся.

В пятницу, 21 апреля, первый автомобильный конвой с украинскими товарами отправится в Нидерланды с пункта попуска "Дорогуск".

"Мы уже имеем сформированный конвой из пяти грузовиков, завершается оформление документов. Эти автомобили уже прошли ветеринарный и таможенный контроль, и сейчас на них устанавливаются пломбы. Первый конвой повезет в Нидерланды кукурузу, мясо и яйца", – говорит Дерусь.

Представитель Палаты налоговой администрации рассказывает, что конвой в Польше будет сопровождать двумя автомобилями таможенно-налоговой службы, а во время выезда на границе снимут пломбы.

Пока неизвестно, будут ли украинские конвои с агропродукцией сопровождать таможенные службы других стран ЕС.

Также сегодня в течение дня будут формироваться другие конвои с агропродукцией.

"Будут конвои. Это делается следующим образом: мы группируем в конвой грузовики, которые едут в одном направлении. Мы также определяем трассы проезда для таких конвоев", - подчеркнул Дерусь и добавил, что в каждом конвое будет по пять фур.

Украина производит фуры только после проведения в Польше санитарно-ветеринарного и таможенного контроля.

  • 15 апреля Польша утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве отметили, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной.
  • 16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает возможность отказа в импорте украинского зерна.
  • Представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия стран-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы.
  • 18 апреля стало известно, что Польша получит 30 млн евро помощи от ЕС на фоне кризиса с украинским зерном.
  • После этого Варшава решила разблокировать 21 апреля транзит украинской агропродукции в порты Европы.
  • Болгария также ввела временный запрет на импорт зерна и пищевых продуктов из Украины, но сделала исключение для транзитных товаров.
  • 19 апреля Венгрия запретила импорт 25 видов агропродукции из Украины. Запрет на ввоз зерновых, муки, меда, растительного масла и мяса из Украины в Венгрию продлится до 30 июня этого года.
  • Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает , что Украина несет ответственность за перенасыщение аграрной продукцией рынка Восточной Европы.
  • 19 апреля министр сельского хозяйства Румынии Петр Деа провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским и намерен обсудить ограничение импорта зерна.
Мир
Польша
ЕС
Нидерланды
зерно
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