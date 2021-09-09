Польша открыла границы для украинских туристов: условия въезда

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга .

"Польша с 9 сентября добавила украинцев в категорию лиц, которым разрешен въезд, в том числе с целью туризма", - сказал он.

Следовательно, срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши.

Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

В свою очередь, от карантина освобождаются:

Напомним, Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам при наличии COVID сертификатов.

- вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного / польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson)- те, кто переболел COVID-19 (при наличии документального подтверждения)- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.

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