Польша открыла границы для украинских туристов: условия въезда
С 9 сентября Польша открыла границы для вакцинированных туристов из Украины. Не вакцинированным придется пройти 10-дневный карантин
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга .
"Польша с 9 сентября добавила украинцев в категорию лиц, которым разрешен въезд, в том числе с целью туризма", - сказал он.
Следовательно, срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши.
Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.
В свою очередь, от карантина освобождаются:- вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного / польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson)
- те, кто переболел COVID-19 (при наличии документального подтверждения)
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.
- Напомним, Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам при наличии COVID сертификатов.
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