Об этом сообщает Польское радио .

По словам главы канцелярии премьера Польши Матеуша Моравецкого Михала Дворчика, страна не собирается принимать сторонников российского диктатора Владимира Путина, которые после объявления мобилизации вдруг поняли, что не хотят воевать против Украины.

"Мы не планируем принимать российских граждан, до сих пор поддерживавших режим Владимира Путина, а теперь, когда вдруг появилась перспектива, что смогут не только на словах поддерживать этот режим, но и оказаться на фронте, вдруг стали великими демократами и планируют покинуть Россию. Без сомнения, мы таких людей не будем поддерживать", – заверил Дворчик.

В то же время он добавил, что Польша не будет закрывать границы для тех россиян, которые были репрессированы за свои политические убеждения или борьбу за права человека в России.

19 сентября Польша ввела дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России.

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