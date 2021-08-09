Польша отчитывается о рекордном потоке мигрантов со стороны Беларуси
Польские пограничники докладывают о рекордном количестве мигрантов, которые пересекли белорусскую границу за сутки
Об этом рассказали в Пограничной службе Польши.
С пятницы, 6 августа, польские пограничники на Подляшье задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пересекали белорусскую границу. Большинство мигрантов - из Ирака и Афганистана.
Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, возле с. Кузьниця.
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Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска заявила, что количество мигрантов, задержанных с пятницы, стало рекордным.
В этом году Подляское отделение пограничной службы, которое работает на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.
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В 2020 году пограничная служба задержала 122 нелегальных мигранта, которые пересекали белорусскую границу.Справка: Летом 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе. На границе с Беларусью сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику нелегально перешли уже 4 тыс. человек. Больше всего - из Ирака. Только за один день, 28 июля, литовские пограничники задержали 171 мигранта, тогда как в 2020-м за такое нарушение были задержаны 82 человека, годом ранее - 46.
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