Польша отчитывается о рекордном потоке мигрантов со стороны Беларуси

Об этом рассказали в Пограничной службе Польши.



С пятницы, 6 августа, польские пограничники на Подляшье задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пересекали белорусскую границу. Большинство мигрантов - из Ирака и Афганистана.



Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, возле с. Кузьниця.



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Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска заявила, что количество мигрантов, задержанных с пятницы, стало рекордным.

В этом году Подляское отделение пограничной службы, которое работает на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.



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В 2020 году пограничная служба задержала 122 нелегальных мигранта, которые пересекали белорусскую границу.

Летом 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе. На границе с Беларусью сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику нелегально перешли уже 4 тыс. человек. Больше всего - из Ирака. Только за один день, 28 июля, литовские пограничники задержали 171 мигранта, тогда как в 2020-м за такое нарушение были задержаны 82 человека, годом ранее - 46.