Польша осуждает Беларусь за вандализм над польскими могилами

Об этом пишет Reuters.

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что недавно неизвестные повредили польские надгробия и памятные плиты в нескольких местах, преимущественно на Западе Белоруссии. Эта территория до Второй мировой войны была частью Польши, там похоронены многие польские солдаты.

"Мы решительно осуждаем создание местными властями атмосферы молчаливого согласия с такой практикой. Обращаемся к белорусским властям немедленно прекратить акты вандализма на кладбищах, выявить и привлечь к ответственности виновных. Польша решительно требует уважения к могилам и уважения",- заявил спикер польского МИД Лукаш Ясина.

Издание отмечает, что между странами обострилась напряженность из-за кризиса мигрантов, который, по словам Европейского Союза и Польши, вызвал Беларусь, Минск это обвинение отрицает. ЕС также обвиняет Минск в поддержке вторжения России в Украину.

Министерство иностранных дел Беларуси не комментировало эту ситуацию.

30 июня Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью.

В тот же день Беларусь разрешила безвизовый въезд гражданам Польши, который будет действовать с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.

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