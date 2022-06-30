Польша осуждает Беларусь за вандализм над польскими могилами
Польша обвинила белорусские власти в молчаливом согласии актов вандализма на могилах польских солдат и требовала наказать виновных
Об этом пишет Reuters.
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что недавно неизвестные повредили польские надгробия и памятные плиты в нескольких местах, преимущественно на Западе Белоруссии. Эта территория до Второй мировой войны была частью Польши, там похоронены многие польские солдаты.
"Мы решительно осуждаем создание местными властями атмосферы молчаливого согласия с такой практикой. Обращаемся к белорусским властям немедленно прекратить акты вандализма на кладбищах, выявить и привлечь к ответственности виновных. Польша решительно требует уважения к могилам и уважения",- заявил спикер польского МИД Лукаш Ясина.
Издание отмечает, что между странами обострилась напряженность из-за кризиса мигрантов, который, по словам Европейского Союза и Польши, вызвал Беларусь, Минск это обвинение отрицает. ЕС также обвиняет Минск в поддержке вторжения России в Украину.
Министерство иностранных дел Беларуси не комментировало эту ситуацию.
- 30 июня Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью.
- В тот же день Беларусь разрешила безвизовый въезд гражданам Польши, который будет действовать с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.
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