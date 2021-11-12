Польша оставит открытыми границы для украинцев, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МВД .

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский по обращению Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок", - говорится в сообщении.

Кроме ситуации с COVID-19, министры обсуждали кризис на европейских границах.

Монастырский заверил Каминского, что в кризисной ситуации с мигрантами на границе с Беларусью Украина полностью поддерживает позицию польского правительства.

"Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса. Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в разрешении нынешней ситуации". – сказал Монастырский.

На период разрешения миграционного кризиса министры внутренних дел Украины и Польши еженедельно будут проводить совещания в телефонном режиме.