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Польша оставит открытыми границы для украинцев, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19

12 ноября, 2021 пятница
22:11
Общество

В пятницу, 12 ноября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел телефонный разговор с главой МВД Польши Мариушем Каминским

Об этом сообщает пресс-служба МВД .

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский по обращению Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок", - говорится в сообщении.

Кроме ситуации с COVID-19, министры обсуждали кризис на европейских границах.

Монастырский заверил Каминского, что в кризисной ситуации с мигрантами на границе с Беларусью Украина полностью поддерживает позицию польского правительства.

"Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса. Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в разрешении нынешней ситуации". – сказал Монастырский.

На период разрешения миграционного кризиса министры внутренних дел Украины и Польши еженедельно будут проводить совещания в телефонном режиме.

  • Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.
  • 9 ноября ЕС исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествия стран.
  • Утром 10 ноября Кипр, Эстония и Хорватия заявили , что сохранят все возможности путешествий для украинцев при полной вакцинации. Позже к списку присоединились Чехия, Нидерланды, Австрия и Дания.
  • 12 ноября в список открытых стран вошли еще Словакия, Франция, Испания и Латвия.
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