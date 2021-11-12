Польша оставит открытыми границы для украинцев, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19
В пятницу, 12 ноября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел телефонный разговор с главой МВД Польши Мариушем Каминским
Об этом сообщает пресс-служба МВД .
"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский по обращению Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок", - говорится в сообщении.
Кроме ситуации с COVID-19, министры обсуждали кризис на европейских границах.
Монастырский заверил Каминского, что в кризисной ситуации с мигрантами на границе с Беларусью Украина полностью поддерживает позицию польского правительства.
"Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса. Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в разрешении нынешней ситуации". – сказал Монастырский.
На период разрешения миграционного кризиса министры внутренних дел Украины и Польши еженедельно будут проводить совещания в телефонном режиме.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.
- 9 ноября ЕС исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествия стран.
- Утром 10 ноября Кипр, Эстония и Хорватия заявили , что сохранят все возможности путешествий для украинцев при полной вакцинации. Позже к списку присоединились Чехия, Нидерланды, Австрия и Дания.
- 12 ноября в список открытых стран вошли еще Словакия, Франция, Испания и Латвия.
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