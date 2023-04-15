Об этом сообщает RMF24.

“Сегодня правительство приняло постановление о запрещении ввоза в Польшу зерна, а также десятков других видов продуктов питания, я не в состоянии все их перечислить. Они предусмотрены в приложении к этому постановлению – от задекларированного зерна до продуктов из меда, очень много продуктов", – сказал председатель правящей консервативной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

По его словам, данное решение принято с учетом "ассиметрии между польским и украинским сельским хозяйством, что является следствием качества земли, значительно ниже оплаты труда в Украине и, наконец, факта, что в Украине, в основном, на больших площадях работают международные компании по разветвленной инфраструктурой”.

Чиновник отметил, что кризис, который может возникнуть в результате импорта украинского зерна, повлияет на всех поляков. Он подчеркнул обязанность польского правительства защищать интересы своих граждан в первую очередь и добавил, что это решение принято не только в интересах Польши.

"Это также в интересах Украины, поскольку не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и чтобы здесь к власти пришли люди, которые изменят эту политику радикальной поддержки Украины", - сказал Качиньский.

В правительстве добавили, что такие изменения никак не влияют на дружбу с Украиной и поддержку ее в агрессивной войне с Россией.

О принятых решениях Польша проинформировала украинскую сторону и готова в любой момент, возможно, в ближайшие дни начать переговоры по урегулированию этого вопроса в виде межгосударственного соглашения. Качиньский добавил, что речь идет о фундаментальных вещах. Будет проведена генеральная закупка импортируемого из Украины зерна, лежащего в польских элеваторах и складах.

В ответ в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в сообщении.