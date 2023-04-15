Польша остановила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины
В субботу, 15 апреля, официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве подчеркнули, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной
Об этом сообщает RMF24.
“Сегодня правительство приняло постановление о запрещении ввоза в Польшу зерна, а также десятков других видов продуктов питания, я не в состоянии все их перечислить. Они предусмотрены в приложении к этому постановлению – от задекларированного зерна до продуктов из меда, очень много продуктов", – сказал председатель правящей консервативной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
По его словам, данное решение принято с учетом "ассиметрии между польским и украинским сельским хозяйством, что является следствием качества земли, значительно ниже оплаты труда в Украине и, наконец, факта, что в Украине, в основном, на больших площадях работают международные компании по разветвленной инфраструктурой”.
Чиновник отметил, что кризис, который может возникнуть в результате импорта украинского зерна, повлияет на всех поляков. Он подчеркнул обязанность польского правительства защищать интересы своих граждан в первую очередь и добавил, что это решение принято не только в интересах Польши.
"Это также в интересах Украины, поскольку не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и чтобы здесь к власти пришли люди, которые изменят эту политику радикальной поддержки Украины", - сказал Качиньский.
В правительстве добавили, что такие изменения никак не влияют на дружбу с Украиной и поддержку ее в агрессивной войне с Россией.
О принятых решениях Польша проинформировала украинскую сторону и готова в любой момент, возможно, в ближайшие дни начать переговоры по урегулированию этого вопроса в виде межгосударственного соглашения. Качиньский добавил, что речь идет о фундаментальных вещах. Будет проведена генеральная закупка импортируемого из Украины зерна, лежащего в польских элеваторах и складах.
В ответ в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям.
"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в сообщении.
- 2 февраля польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
- 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
- 7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу.
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