Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Польша остановила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины

Польша остановила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины

15 апреля, 2023 суббота
17:37
Экономика

В субботу, 15 апреля, официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве подчеркнули, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной

Об этом сообщает RMF24.

“Сегодня правительство приняло постановление о запрещении ввоза в Польшу зерна, а также десятков других видов продуктов питания, я не в состоянии все их перечислить. Они предусмотрены в приложении к этому постановлению – от задекларированного зерна до продуктов из меда, очень много продуктов", – сказал председатель правящей консервативной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

По его словам, данное решение принято с учетом "ассиметрии между польским и украинским сельским хозяйством, что является следствием качества земли, значительно ниже оплаты труда в Украине и, наконец, факта, что в Украине, в основном, на больших площадях работают международные компании по разветвленной инфраструктурой”.

Чиновник отметил, что кризис, который может возникнуть в результате импорта украинского зерна, повлияет на всех поляков. Он подчеркнул обязанность польского правительства защищать интересы своих граждан в первую очередь и добавил, что это решение принято не только в интересах Польши.

"Это также в интересах Украины, поскольку не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и чтобы здесь к власти пришли люди, которые изменят эту политику радикальной поддержки Украины", - сказал Качиньский.

В правительстве добавили, что такие изменения никак не влияют на дружбу с Украиной и поддержку ее в агрессивной войне с Россией.

О принятых решениях Польша проинформировала украинскую сторону и готова в любой момент, возможно, в ближайшие дни начать переговоры по урегулированию этого вопроса в виде межгосударственного соглашения. Качиньский добавил, что речь идет о фундаментальных вещах. Будет проведена генеральная закупка импортируемого из Украины зерна, лежащего в польских элеваторах и складах.

В ответ в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в сообщении.

  • 2 февраля польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
  • 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
  • 7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу.
Украина
Польша
Читайте также:
Віктор Орбан
14 апреля, 2023 пятница
Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной". В МИДе ответили
Карта динаміки переходів громад Московського патріархату-1404
14 апреля, 2023 пятница
Карта переходов общин из Московского патриархата на апрель 2023 года
Журналісти телеканалу France 24 назвали "ворожим" контрнаступ України
14 апреля, 2023 пятница
FRANCE 24 назвал контрнаступление ВСУ "враждебным" в сюжете с временно оккупированной территории, Украина отреагировала
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
15 апреля
18:08
Арестованный в РФ журналист WSJ написал письмо семье на русском
18:08
OPINION
Идущие на смерть. Я не знаю, что они чувствуют
17:29
36 сотрудников украинской авиакомпании SkyUp застряли в Судане после начала боевых действий
17:10
Саммит НАТО, ситуация на фронте и визит Макрона в Китай: Зеленский побеседовал с президентом Франции
17:04
Эксклюзив
США пытаются ускорить предоставление оружия Украине и предотвратить окончание ракет, - военный эксперт Грант
16:53
ФСБ
В РФ будут судить 5 украинских военных из Мелитополя
16:44
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон: погибли две женщины
16:34
Российские и белорусские спортсмены и дочь Шойгу: Зеленский ввел новые санкции
16:27
Утечка данных Пентагона не ухудшила отношения США с союзниками, - Блинкен
16:18
В Нидерландах разрешат эвтаназию для неизлечимо больных детей до 12 лет
16:08
OPINION
Всемирный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2023 г.
16:06
На детской железной дороге Киева открыли 70-й сезон
16:00
Эксклюзив
Сергей Лавров
Лавров на Совбезе ООН символизирует моральную гибель Запада, - Пионтковский
15:52
Обновлено
В столице Судана происходят столкновения между армией и спецназом, близким к ЧВК Вагнера
15:47
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
15:20
В Казани произошел мощный взрыв недалеко от танкового полигона, - СМИ
15:18
Зенитчики из Нацгвардии рассказали о количестве уничтоженной в Бахмуте вражеской авиации
14:59
Попал в ловушку возле Марьинки, потерял лапу и вернулся домой: история собаки из ВСУ
14:59
Обновлено
Россияне обстреляли Славянск: погибли 9 человек, есть пострадавшие, повреждены 10 домов
14:26
Электронные повестки РФ коснутся жителей оккупированных территорий Украины, - мэр Мелитополя
14:25
В Южной Европе второй год подряд засуха угрожает урожаю, - Bloomberg
14:09
OPINION
Для многих на Западе трудно признать реальность войны
14:00
Эксклюзив
Есть два положительных момента в позиции Китая по отношению к Украине, - Пионтковский
13:59
"Это на грани возможностей". Лисовый призвал уменьшить нагрузку на школьников
13:33
В Москве упразднили первомайский парад
13:17
Украина получит ЗРК Patriot после Пасхи, - Игнат
13:06
Обновлено
Во Франции признали конституционным решение о повышении пенсионного возраста
13:05
Из-за весеннего половодья на севере Украины подтоплено 500 домохозяйств
12:49
Германия закрыла три свои последние АЭС
12:07
OPINION
Как советские учителя сделали из нынешних россиян убийц
11:57
КНДР ракета
Япония, США и Южная Корея планируют усилить обмен данными о ракетных испытаниях КНДР
11:55
За минувшие сутки от рук россиян погибли 9 мирных жителей Донецкой области, 21 человек ранен
10:59
Введение электронных повесток в России указывает на ее подготовку к длительной войне против Украины, - британская разведка
10:45
Учения Тихоокеанского флота являются попыткой РФ показать мощь, которой нет, – ISW
10:27
Эксклюзив
Возвращение 30 тыс. всем военным – это кампания манипуляции, - боец ВСУ Швайка
10:08
OPINION
Зачем нужен новый "Тегеран-43"
09:55
В Японии перед выступлением премьера Кишиды раздался взрыв
09:52
Посол Украины в Ватикане Юраш сообщил, откуда Папа Римский получает информацию о войне
09:30
Эксклюзив
"Умер на пыточном столе": полковник запаса ВСУ Свитан рассказал, как оккупанты пытали его в донецкой "Изоляции"
09:10
Эксклюзив
Ценой Беларуси Путин попытается компенсировать поражение в Украине, - белорусский политолог Усов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV