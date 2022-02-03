Польша организует саммит Веймарского треугольника для обсуждения агрессии РФ в отношении Украины
На следующей неделе планируется провести саммит Германии, Польши и Франции в формате Веймарского треугольника, где лидеры государств должны обсудить российскую агрессию в отношении Украины
Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох в эфире TVP Info.
Во встрече в Берлине примут участие президенты Польши Анджей Дуда и Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Точную дату саммита еще не установили, но у Дуды предлагают провести его в начале следующей недели.
Также Польша предлагает сделать тему этой встречи Украину и скопление российских войск у ее границ.
"И Франция, и Германия, и Польша осуществляют разные виды деятельности (по ситуации в Украине)... Каждая из этих стран имеет свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами. Я думаю, что это тоже была бы возможность для президента Дуды доложить о своих переговорах в Пекине", - сказал Кумох.
Отмечается, что на этой неделе президент Польши Дуда отправится в Пекин, где 4 февраля примет участие в открытии зимних Олимпийских игр.
По неофициальной информации PAP, во время своего визита польский президент будет говорить об Украине с лидером Китая Си Цзиньпином, с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с главой МОК Томасом Бахом.
- Напомним, 2 февраля польское правительство одобрило решение о предоставлении Украине вооружения, в том числе противоракетных комплексов и боеприпасов.
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