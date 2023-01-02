Польша опровергла пропаганду РФ о "польских наемниках" на войне в Украине
В Польше опровергли фейки российской пропаганды о массовом участии польских "наемников" на стороне Украины в войне с Россией
Это прокомментировал государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши Станислав Зарин в twitter.
ОН рассказал, что данная тема является постоянным элементом пропаганды в российской инфосфере. На этот раз с таким нарративом выступил российский пропагандист Подберезкин, заявивший о "массовых потерях среди польских наемников". Пропагандист также сказал, что в боевых действиях на стороне Украины принимают участие не "отдельные наемники", а целые "воинские части" из поляков, одетых в украинскую форму.
По словам Подберезкина, целью "уничтожения наемников" россиянами является достижение "политического эффекта".
"Он предложил передать тела поляков с фронта в Украине в посольство Польши в Москве или создать для них отдельное кладбище на оккупированной Россией территории Украины", - пишет Зарин.
Секретарь пояснил, что распространение российскими "экспертами" ложного нарратива о воюющих в Украине подразделениях польских солдат является частью стремления Кремля изобразить Польшу разжигателем войны, затягивающим конфликт.
- Российская пропаганда распространила фейк с "наказанием пленного" вблизи Бахмута. Но "пленный" находится сейчас в Киеве.
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