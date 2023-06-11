Польша опровергла причастность к подрыву "Северных потоков"
Уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства, представитель министра-координатора по спецслужбам РП Станислав Жарин опроверг причастность Польши к подрыву "Северных потоков"
Об этом он написал в Twitter.
Польша не имела никакого отношения к подрыву Северного потока-1 и Северного потока-2. Связывать Польшу с этими событиями безосновательно. в силе", - заявил Жарин.
По его словам, на протяжении многих месяцев на этот счет распространялись разные теории и гипотезы.
"Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение настоящей картины событий", - отметил польский чиновник.
Что предшествовало
В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.
СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.
После того, 16 марта стало известно , Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах. Позже, 27 апреля, в Дании подтвердили , что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом Северный поток за четыре дня до того, как трубы были взорваны.
В субботу, 10 июня, издание The Wall Street Journal опубликовало статью , в которой сказано, что устроившие диверсию на газопроводах могли использовать Польшу как базу для проведения атаки. При этом издание ссылается на результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая, вероятно, использовалась для подрыва газопроводов. Согласно им, судно заходило в польские воды, отклонившись от курса.
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