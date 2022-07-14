Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Основной нарратив, который сегодня продвигают российские СМИ: Законопроект об особом статусе для граждан Польши, который в понедельник внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, с каждым днем набирает все больший резонанс на территории РФ", - говорится в сообщении.

Российские пропагандисты распространяют мнение об оккупации Западной Украины Польшей. РосСМИ сообщают – этот процесс уже начался.

Подобные фейки Россия уже "выпускала". Это делается, чтобы ослабить военную и гуманитарную поддержку, оказываемую Польшей.

"Цель дезинформационной кампании РФ - дискриминировать Польшу и настроить поляков и украинцев друг против друга", - добавляют в ЦПИ.

Фейки российской пропаганды за 14 июля: россияне отрицают блокаду украинского экспорта и говорят, что Украина продает западное оружие.

13 июля Россия распространяла фейк, якобы небеленая офисная бумага российского производства обладает полезными для здоровья свойствами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb