"Польша оккупирует Западную Украину и этот процесс уже начался": СНБО о фейках росСМИ
Сейчас Россия запустила фейковую информацию о законопроекте, который дает полякам особый статус в Украине, что в дальнейшем якобы поможет "оккупировать" западные области
Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"Основной нарратив, который сегодня продвигают российские СМИ: Законопроект об особом статусе для граждан Польши, который в понедельник внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, с каждым днем набирает все больший резонанс на территории РФ", - говорится в сообщении.
Российские пропагандисты распространяют мнение об оккупации Западной Украины Польшей. РосСМИ сообщают – этот процесс уже начался.
Подобные фейки Россия уже "выпускала". Это делается, чтобы ослабить военную и гуманитарную поддержку, оказываемую Польшей.
"Цель дезинформационной кампании РФ - дискриминировать Польшу и настроить поляков и украинцев друг против друга", - добавляют в ЦПИ.
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