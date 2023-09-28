Польша официально заявила, что в Пшеводуве осенью 2022 года упала украинская ракета

Об этом пишет PAP .

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, категорически указывающим на то, что эта ракета была украинской - еще советского, российского производства", - сказал Зёбро.

По его словам, ракета была выпущена с территории Украины.

В то же время чиновник заявил, что Украина не хочет сотрудничать с польской стороной по этому вопросу, тогда как польские прокуроры ездили в Украину документировать военные преступления РФ.

Предыстория

15 ноября 2022 года Россия нанесла массированный ракетный удар по ряду областей Украины. Тогда взрывы прогремели в Киеве , Львове, Ривне , Харькове, Житомире и других городах. Впоследствии представитель правительства Польши Пйотр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух фермеров.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, убившей двух человек в Пшеводуве. При этом Варшава не сочла инцидент умышленным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше, вероятно, был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох сообщил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты. А через несколько дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что записи камер не подтверждают, откуда была выпущена ракета .

Но уже 26 сентября 2023 года польские эксперты наконец пришли к выводу, откуда была выпущена ракета. В отчете указано, что это ракета украинской ПВО.