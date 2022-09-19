Польша официально ужесточила визовые правила для россиян, - глава МВД РП
Глава МВД Польши Мариуш Каминский подписал постановление, согласно которому будут введены дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России
Об этом Мариуш Каминский сообщил в Twitter.
"Сегодня я подписал постановление, усиливающее ограничение въезда в Польшу для граждан России. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Только широкие, жесткие санкции могут повлиять на путинский режим", - подчеркнул Каминский.
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