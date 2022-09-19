Об этом Мариуш Каминский сообщил в Twitter.

"Сегодня я подписал постановление, усиливающее ограничение въезда в Польшу для граждан России. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Только широкие, жесткие санкции могут повлиять на путинский режим", - подчеркнул Каминский.

15 сентября президент Финляндии предложил отменить упрощенный визовый режим для россиян, покупающих недвижимость в стране.

13 августа Финляндия, Литва, Латвия и Эстония заявили, что введут визовые ограничения для россиян, несмотря на решение ЕС .

13 сентября стало известно, что 9 стран ЕС – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды – прекратили оформлять туристические визы гражданам России.

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